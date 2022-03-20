Прокуратура выяснила причину остановки Колеса обозрения в Якутске

Прокуратура Республики Саха (Якутия) взяла на контроль результаты проверки по факту аварийной остановки аттракциона в Центральном парке культуры и отдыха г. Якутска.

По поручению прокуратуры республики прокуратурой г. Якутска организована проверка по факту остановки аттракциона в Центральном парке культуры и отдыха г. Якутска.

Установлено, что на территории данного парка произошла аварийная остановка аттракциона «Колесо обозрения», принадлежащего ООО «Туймаада Парк».

В этой связи прокурором г. Якутска НИКОЛЕНКО А.Н. осуществлен выезд на место, в ходе которого установлено, что причиной случившегося явилась техническая неисправность одного из четырех двигателей.

В ходе проверки будет дана оценка деятельности ООО «Туймаада Парк» и МАУ «ЦУОП» ГО «город Якутск» при эксплуатации всех 20 аттракционов, расположенных в парке.

Кроме того, проверкой будут охвачены вопросы содержания, благоустройства и уборки территории городского парка.