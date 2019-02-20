Прокуратура выявила нарушения в Мирнинском управлении соцзащиты

Прокуратура города Мирного по информации Министерства финансов Республики Саха (Якутия) провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в Мирнинском Управлении социальной защиты населения и труда.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчиком заключен ряд связанных между собой договоров, фактически образующих одну сделку, с искусственным дроблением для формального соблюдения установленных законом ограничений.

Так, установлено, что ряд заключенных учреждением в 2018 году договоров фактически образуют единую сделку, стоимость которой превышает 100 000 рублей. В результате договоры заключены без какой-либо ценовой состязательности, что является нарушением принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, закрепленных ст. 34 БК РФ.

В связи с этим прокурором в отношении бывшего руководителя Мирнинского Управления социальной защиты населения и труда возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

По результатам рассмотрения административного материалам постановлением Министерства финансов республики он привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей.