27.09.2019
11:33
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Происшествия

Прокуратура возбудила дело в отношении главврача

Прокуратура Амгинского района провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда в Государственном бюджетном учреждении Республики Саха (Якутия)  «Амгинская центральная больница».

Установлено, что в нарушение Трудового кодекса Российской Федерации  учреждением не произведена оплата  денежных средств 9 палатным медицинским сестрам терапевтического отделения больницы за расширение зоны обслуживания при отсутствии медицинского работника на должности процедурной медсестры.  

            В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла в адрес главного врача учреждения здравоохранения представление, а также возбудила в его отношении дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены путем проведения перерасчета, должностное лицо привлечено к административной ответственности.

Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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