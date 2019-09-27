Прокуратура возбудила дело в отношении главврача

Прокуратура Амгинского района провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда в Государственном бюджетном учреждении Республики Саха (Якутия) «Амгинская центральная больница».

Установлено, что в нарушение Трудового кодекса Российской Федерации учреждением не произведена оплата денежных средств 9 палатным медицинским сестрам терапевтического отделения больницы за расширение зоны обслуживания при отсутствии медицинского работника на должности процедурной медсестры.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла в адрес главного врача учреждения здравоохранения представление, а также возбудила в его отношении дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены путем проведения перерасчета, должностное лицо привлечено к административной ответственности.