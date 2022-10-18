Прокуратура возбудила дело против главы Вилюйска

На личный прием к прокурору республики Максиму ПОПОВУ в ходе его выезда в Вилюйский район обратилась руководитель одного из муниципальных казенных учреждений района с заявлением о нарушениях земельного законодательства.

Установлено, что в нарушение требований законодательства об общих принципах организации местного самоуправления, иных нормативных актов администрацией г. Вилюйска отказано в передаче земельного участка администрации Вилюйского района, необходимого для размещения строительных отходов. При этом муниципалитетом в нарушение требований Земельного кодекса Российской Федерации обращение заявителя о предоставлении земельного участка в установленном порядке не рассмотрено.

Прокуратура Вилюйского района внесла в администрацию города Вилюйска представление, а также возбудила в отношении главы муниципалитета дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.9 КоАП РФ (нарушение порядка предоставления земельных участков).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования администрации района предоставлен первоначально определенный земельный участок, обеспечен к нему беспрепятственный доступ, глава г. Вилюйска привлечен к административной ответственности в виде штрафа.