Прокуратура внесла представление якутскому министру

Прокуратура Якутии провела проверку полноты реализации региональным министерством предпринимательства, торговли и туризма мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Установлено, что в рамках реализации названного проекта министерством в январе 2020 года отобрано 3 муниципальных образования республики, которым должна была быть предоставлена субсидия для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности.

Вместе с тем в нарушение требований бюджетного законодательства, Министерством в течение длительного периода времени соглашения о предоставлении субсидий с муниципалитетами не заключены, финансовая поддержка не оказана.

Прокуратура республики внесла в адрес министра предпринимательства, торговли и туризма представление.

По результатам его рассмотрения с отобранными по результатам конкурса муниципальными образованиями «Город Нерюнгри», «Город Удачный» и «Поселок Айхал» заключены соглашения о предоставлении субсидий из бюджета республики на общую сумму более 17 млн. рублей.