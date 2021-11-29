Прокуратура внесла представление главе Якутска — о состоянии 30 дорог
По результатам проверки публикации прокуратура г. Якутска приняла меры по фактам ненадлежащего содержания более 30 внутригородских автомобильных дорог Текст Поделиться
По поручению прокуратуры республики прокуратурой г. Якутска проведена проверка по сообщениям в информационных ресурсах о ненадлежащем состоянии ул. Красноярова г. Якутска.
Установлено, что в текущем году акционерным обществом «Водоканал» проведены работы по прокладке труб на ул. Красноярова, в том числе пролегающих через автомобильную дорогу с вскрытием дорожного полотна, что привело к ограничению движения транспортных средств. По предписанию ОГИБДД МУ МВД России «Якутское» проведены работы по отсыпке и грейдированию дороги.
При этом в ходе проверки прокуратурой города Якутска установлено, что в нарушение требований Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации» на территории города не обеспечено надлежащее содержание еще более 30 внутригородских автомобильных дорог.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла главе администрации города Якутска представление, а также направила материалы проверки для решения вопроса о привлечении ответственных лиц к административной ответственности по ст.12.34 КоАП РФ в ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».
Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
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