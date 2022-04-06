Прокуратура вернула нюрбинцам зарплату и дисквалифицировала гендиректора

После вмешательства прокуратуры Нюрбинского района перед работниками АО «Конный завод им. Ст. Васильева» погашена задолженность по оплате труда в сумме около 1 млн рублей, руководитель общества дисквалифицирован-комментарий старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианны Рожиной.

Официальный телеграм-канал прокуратуры Республики Саха (Якутия), https://t.me/tprocsakha Источник:

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