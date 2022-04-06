06.04.2022
15:54
370
Происшествия
Прокуратура вернула нюрбинцам зарплату и дисквалифицировала гендиректора
После вмешательства прокуратуры Нюрбинского района перед работниками АО «Конный завод им. Ст. Васильева» погашена задолженность по оплате труда в сумме около 1 млн рублей, руководитель общества дисквалифицирован-комментарий старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианны Рожиной.
Источник: Официальный телеграм-канал прокуратуры Республики Саха (Якутия), https://t.me/tprocsakha
#Нюрбинский район#Прокуратура вернула нюрбинцам зарплату и дисквалифицировала гендиректора#Прокуратура Республики Саха (Якутия)#республика саха (якутия)#Якутия
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