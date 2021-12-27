Прокуратура требует устранить нарушения на золотодобывающем комбинате Селигдара

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии, Якутская природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности гидротехнических сооружений — хвостохранилища ГОК «Рябиновый».

Справка Как сообщается на сайте Селигдар, которому принадлежит ГОР «Рябиновый», месторождение рудного золота Рябиновое расположено в Центрально-Алданском золотоносном районе, в 44 километрах северо-восточнее г. Алдана, и занимает бассейн ручья Рябиновый, являющегося правым притоком р. Якокут. Геологоразведочные работы на месторождении начаты в 2007 году. В 2011 году в ФГУ «ГКЗ» проведена государственная экспертиза пересчёта запасов месторождения Рябиновое, выполненная на основе утверждённых в январе 2011 г ТЭО постоянных разведочных кондиций. Балансовые запасы категорий С1+С2 составили 9,95 млн.т товарной руды, 21 т золота и 42,6 т серебра. Способ добычи – открытый. Начало производствава – 2013 год

Установлено, что нарушение требований закона хозяйствующим субъектом не обеспечивается регулярное обследование гидротехнического сооружения – хвостохранилища ГОК «Рябиновый». Не проведен расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии на указанном гидротехническом сооружении, а также не разработана и не направлена в уполномоченный орган декларация безопасности гидротехнического сооружения

В целях защиты интересов государства и прав неопределенного круга лиц Якутская природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на общество с ограниченной ответственностью обязанности принять меры по устранению выявленных нарушений закона.

Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме. Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.