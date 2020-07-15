Прокуратура требует уголовного преследования мэрии Якутска?

Во исполнение поручения прокуратуры республики прокуратура г. Якутска провела проверку по публикации «ОНФ винит мэрию Якутска в удручающем состоянии дорог».

Установлено, что на территории Якутска на момент проверки при истечении сроков остаются неисполненными ряд контрактов, заключенных на реализацию мероприятий по строительству (капитальному ремонту, реконструкции) дорог Якутска.

При этом ОА «город Якутск», муниципальным казенным учреждением «Главстрой» не приняты меры по обеспечению контроля за соблюдением подрядными организациями сроков выполнения работ, по предъявлению неустойки подрядчикам в связи с нарушением условий контрактов. В целях устранения нарушений прокуратура внесла представления, которые находятся на рассмотрении.

При проверке контракта, заключенного по объекту «Строительство автодорожного моста мкр. Северный» на сумму более 98 млн. рублей, установлены факты принятия и оплаты в полном объеме не завершенных строительством работ.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. В настоящее время по ним организована и проводится доследственная проверка, принятие решения находится на контроле прокуратуры.