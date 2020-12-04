Прокуратура: Супругов в Нижнем Бестяхе не удерживали в рабстве

По материалам проверки прокуратуры Мегино-Кангаласского района возбуждено два уголовных дела. Основанием для проверки послужили материалы публикаций о нарушении прав граждан иностранного государства.

Прокуратура Мегино-Кангаласского района провела проверку размещенных на ресурсах общедоступной информации данных о незаконном удержании двух граждан иностранного государства на территории одного из кафе торгового центра «Азия» в п. Нижний Бестях.

По результатам проверки с учетом оценки всех обстоятельств фактов ограничения прав граждан на свободу передвижения, нарушения миграционного и трудового законодательства не установлены.

Вместе с тем прокуратурой в ходе проверки выявлены иные нарушения закона.

Установлено, что индивидуальным предпринимателем А., осуществляющим деятельность в ТЦ «Азия» в 2019 году и за 9 месяцев 2020 года представлены в налоговый орган расчеты по налогу на доходы физических лиц и по страховым взносам на своих работников. При этом как установила проверка прокуратуры, им сокрыты данные по 55 работникам в 2019 году и 46 работникам за прошедший отчетный период 2020 года, что привело к занижению подлежащего уплате в бюджет налога и страховых взносов на сумму около 5 млн рублей.

В связи с этим, по материалам проверки прокуратуры в отношении А. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и от уплаты страховых взносов).

Также установлено, что на основании договора купли-продажи от 2019 года часть ТЦ «Азия» принадлежит на праве собственности физическому лицу, который с момента оформления права собственности и по настоящее время получает доход от сдачи в аренду принадлежащих ему площадей торгового центра, сумма которого по произведенным расчетам за указанный период времени составила более 15 млн.рублей. Вместе с тем, данная предпринимательская деятельность с извлечением систематического дохода осуществляется им без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные мероприятия, ход их расследования находится на контроле прокуратуры.