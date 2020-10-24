Прокуратура расследует причины трагедии в Намском улусе

По поручению прокуратуры республики прокуратура Намского района проводит проверку по факту гибели в ночь на 24.10.2020 женщины и её четырех малолетних детей в результате пожара в частном доме, расположенном в с. Крест-Кытыл Намского района.

На место происшествия выезжал прокурор Намского района.

В ходе проверки будут установлены причины, обстоятельства и условия произошедшего, в т.ч. дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Ход доследственной проверки, проводимой органом следствия по факту пожара, взят прокуратурой республики на контроль.