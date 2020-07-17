Прокуратура расследует несчастные случаи с детьми

По поручению прокурора Якутии органами прокуратуры республики организован мониторинг всех зарегистрированных на территории региона происшествий с участием детей.

Так, за истекший период 2020 года в республике зарегистрировано 9 случаев падения несовершеннолетних с высоты, повлекших травмы различной степени тяжести. По вине родителей и иных законных представителей травмы получили 7 детей, в 1 случае с летальным исходом.

В частности, 16 июня 2020 в дневное время в Якутске с 4 этажа жилого дома выпала 2-летняя девочка, которая доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Установлено, что мать состоит на учете органов внутренних дел за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, за день до происшествия распивала спиртное, в момент происшествия спала. По данному факту в отношении матери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ – оставление в опасности.

21 июня 2020 в одном из жилых домов Якутска 9-летний малолетний мальчик, 2011 г.р., прыгая на диване, облокотившись на москитную сетку, выпал в находившееся рядом окно второго этажа, получив травмы и ушибы различной степени тяжести.

Ввиду наличия свободного доступа на объект незавершенного строительства в Якутске с высоты упал 13-летний подросток, получив тяжкие телесные повреждения.

В результате отсутствия на окнах запорных устройств и ограничителей в Нерюнгринском районе 8 июля 2020 в ночное время из окна 4 этажа жилого дома выпал 2-летний ребенок.

Не менее актуальной остается проблема утопления детей во время купания в естественных водоемах.

На 1 июля 2020 в республике утонуло 3 ребенка (р. Лена, р. Ирелях), в прошлом году – 6 детей на р. Лена. За исключением одного случая опрокидывания лодки дети купались на несанкционированных пляжах, в том числе без присмотра родителей – в 2 случаях.

Также одной из причин гибели детей и их травматизма являются дорожно-транспортные происшествия, в результате которых в 2019 году на территории республики пострадало 169 детей, 3 из которых погибли. За первое полугодие 2020 года в ДТП пострадал 51 ребенок, 1 погиб.

По всем фактам травматизма детей в результате нарушений требований законодательства, а также ненадлежащего исполнения родительских обязанностей инициированы прокурорские проверки, их результаты находятся на контроле прокуратуры республики.