Прокуратура расследует гибель людей при вынужденной посадке Ан-2

Якутская транспортная прокуратура проводит проверку по факту вынужденной посадки Ан-2, в результате которой погибли два человека, сообщает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники надзорного органа проводят проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов гражданской авиации. Ход проверки находится под контролем Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

Напомним, в Кобяйском районе Якутии совершил вынужденную посадку самолёт Ан-2, принадлежащий частному лицу. По уточнённым данным, на его борту находились два члена экипажа и пять пассажиров. В результате происшествия погибли двое пассажиров. Остальные получили травмы, и им оказывается медицинская помощь.

На данный момент в Республиканской больнице № 2 находятся четыре человека. Их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Один из выживших не был госпитализирован. Как пояснили в пресс-службе Минздрава, показаний для этого не было выявлено.