Прокуратура проводит проверку по факту утечки топлива

По поручению прокуратуры республики прокуратура Среднеколымского района Якутии организовала проверку по факту утечки 21 июня 2020 года в с. Аргахтах Среднеколымского района топлива из цистерны дизельной электростанции.

На место происшествия по поручению прокурора республики вылетел Якутский природоохранный прокурор.

В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды, обеспечения безопасности объектов электроэнергетики, законности действий (бездействий) должностных лиц.

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.