Прокуратура проводит проверку по факту трагедии на руднике

По поручению прокуратуры республики прокуратура Усть-Майского района Якутии организовала проверку по факту гибели работника ООО Рудник «Дуэт» в результате обрушения горной породы.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда, в том числе по обеспечению безопасности при производстве горных работ.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.