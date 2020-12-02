02.12.2020
12:24
185
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту трагедии на руднике
По поручению прокуратуры республики прокуратура Усть-Майского района Якутии организовала проверку по факту гибели работника ООО Рудник «Дуэт» в результате обрушения горной породы.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда, в том числе по обеспечению безопасности при производстве горных работ.
По итогам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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