Четыре человека отравились газом в Хатассах

Четыре человека отравились бытовым газом в селе Хатассы в Якутии, сообщает тгк @yk24ru. Все погибшие находились в одном частном жилом доме, предварительной причиной смерти является утечка бытового газа.

По поручению прокуратуры республики прокуратура г. Якутска организовала проверку по факту гибели 4 граждан в с. Хатассы ГО «город Якутск», сообщает пресс-служба ведомства. На место выехал прокурор г. Якутска Николенко А.Н. В ходе выезда установлено, что все погибшие находились в одном частном жилом доме, предварительной причиной смерти является утечка бытового газа.

В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям, способствовавшим данному происшествию, обеспечению законодательства о газоснабжении и другим вопросам. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, на контроле прокуратуры также находится проведение процессуальной проверки по данному факту.