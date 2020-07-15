Прокуратура проводит проверку из-за загрязнения реки Чульман

13 июля 2020 в прокуратуру г. Нерюнгри поступила информация Нерюнгринского комитета государственного экологического надзора Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики о загрязнении ручья Дежневка и реки Чульман отходами угольного производства.

14 июля 2020 на место осуществлен выезд оперативного сотрудника прокуратуры г. Нерюнгри.

По результатам выезда факт загрязнения водоема нашел свое подтверждение, специалистами экологического надзора отобраны пробы воды на наличие угольной взвеси, которые направлены на проведение экспертизы.

В настоящее время устанавливаются виновные лица, по результатам проверки будет решен вопрос о привлечении их к установленной законом ответственности, в том числе взыскании ущерба, причиненного окружающей среде.