02.11.2020
11:16
167
Общество
Прокуратура проводит «горячую линию» по вопросам ЖКХ
С 2 по 6 ноября 2020 года прокуратура Якутии проведет целевой прием граждан по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг.
С учетом сложной санитарно-эпидемиологической обстановки прием будет проведен посредством телефонной связи по номерам: 8 (4112) 35-45-85, 89141111414.
Прием проводится в рабочие дни в период с 09:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
#Прокуратура проводит "горячую линию" по вопросам ЖКХ#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия#Якутск
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