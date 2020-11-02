02.11.2020
11:16
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Общество

Прокуратура проводит «горячую линию» по вопросам ЖКХ

          С 2 по 6 ноября 2020 года прокуратура Якутии проведет целевой прием граждан по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг.

          С учетом сложной санитарно-эпидемиологической обстановки прием будет проведен посредством телефонной связи по номерам: 8 (4112) 35-45-85, 89141111414.

Прием проводится в рабочие дни в период с 09:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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