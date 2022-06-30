30.06.2022
10:09
111

Якутия

Прокуратура проверяет размыв дамбы в Ленске

По поручению прокуратуры республики прокуратура Ленского района, в том числе по сообщениям информационных ресурсов организовала проверку по факту размыва на отдельных участках поверхностного слоя дамбы, расположенной в г. Ленске.

На место выезжал прокурор района с участием представителей администрации МО «Город Ленск», подрядчика, проводящего работы по ремонту дамбы.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства в части надлежащего содержания и обслуживания гидротехнического сооружения и другим вопросам.

По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх