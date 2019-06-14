Прокуратура проверяет разлив нефтепродуктов на трубопроводе «Иреляхское»

О проведении проверки по факту разлива нефтепродуктов на территории Мирнинского района

Прокуратура г. Мирного и Якутская природоохранная прокуратура с привлечением специалистов Ленского управления Ростехнадзора и Управления Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) проводят проверку по факту разлива на значительной площади нефтепродуктов из трубопровода, эксплуатируемого ООО «Иреляхское».

В ходе проверки будут установлены причины и условия, повлекшие разлив нефти, дана оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц и соблюдению требований природоохранного и иного законодательства при эксплуатации трубопровода.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.