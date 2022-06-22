22.06.2022
20:46
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Происшествия

Прокуратура проверяет пожар в 12-квартирном доме в Нерюнгри

По поручению прокуратуры республики прокуратура г. Нерюнгри организовала проверку по факту пожара в 2-х этажном деревянном 12-квартирном жилом доме, расположенном по ул. Пионерская  г. Нерюнгри. На место выезжал прокурор г. Нерюнгри.  Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 24 человека, в том числе 6 детей. Предварительно установлено, что причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.


Огнем повреждена крыша дома по всей площади, также пострадали квартиры, расположенные на 2-м этаже. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, на контроле прокуратуры соблюдение жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара и переселения их в отвечающие установленным требованиям жилые помещения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В Нерюнгри горит жилой дом 😱
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба прокуратуры РС(Я)

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