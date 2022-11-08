Прокуратура проверяет ограничение газоснабжения в СОНТ Сатал

По поручению прокуратуры республики прокуратура г.Якутска организовала проверку по факту ограничения газоснабжения потребителей, проживающих в СОНТ «Сатал», сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям, способствовавшим ограничению, соблюдению законодательства о газоснабжении и другим вопросам. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования

Фото: Sakhalife Источник: Пресс-служба прокуратуры Якутии

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