08.11.2022
22:08
284

Происшествия

Прокуратура проверяет ограничение газоснабжения в СОНТ Сатал

По поручению прокуратуры республики прокуратура г.Якутска организовала проверку по факту ограничения газоснабжения потребителей, проживающих в СОНТ «Сатал», сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям, способствовавшим ограничению, соблюдению законодательства о газоснабжении и другим вопросам. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба прокуратуры Якутии

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх