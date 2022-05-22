22.05.2022
20:39
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Якутия

Прокуратура проверяет обстоятельства нахождения на льдине четырех подростков

По поручению прокуратуры республики прокуратура Алданского района организовала проверку по размещенной в информационных ресурсах видеозаписи о нахождении на льдинах во время густого ледохода на р. Алдан в районе г. Томмот 4 несовершеннолетних в условиях угрозы их жизни и здоровью.

          В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, обстоятельствам произошедшего, решен вопрос об ответственности законных представителей.

          По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования.

В Якутии подростков, дрейфующих на льдине, спас мэр
Фото: ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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