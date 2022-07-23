Прокуратура проверяет нападение собак на ребенка в Вилюйске

По поручению прокуратуры республики прокуратура Вилюйского района организовала проверку по информации о нападении на ребёнка стаи безнадзорных собак.

Предварительно установлено, что девочка, 2017 г.р., находясь 20.07.2022 во дворе многоквартирного жилого дома подверглась нападению стаи безнадзорных собак. Ей причинены телесные повреждения, ребёнку оказана соответствующая медицинская помощь, она находится в учреждении здравоохранения. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными без владельцев, полноте принимаемых органом местного самоуправления мер по отлову и содержанию безнадзорных животных и другим вопросам. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.