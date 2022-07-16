Прокуратура проверяет информацию о закупке дорогостоящего автомобиля

Организована проверка по сообщениям информационных ресурсов о закупке учреждением здравоохранения дорогостоящего автомобиля По поручению прокуратуры республики прокуратура г. Якутска организовала проверку по публикации ИА “Sakhanews” о закупке ГАУ РС (Я) «Поликлиника №1» дорогостоящего автомобиля. В ходе проверки будет дана оценка необходимости приобретения автомобиля с указанными в документации характеристиками для нужд учреждения здравоохранения, соблюдения законодательства о закупках, защите конкуренции и другим вопросам. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования