16.07.2022
16:36
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Происшествия

Прокуратура проверяет информацию о закупке дорогостоящего автомобиля

Организована проверка по сообщениям информационных ресурсов о закупке учреждением здравоохранения дорогостоящего автомобиля По поручению прокуратуры республики прокуратура г. Якутска организовала проверку по публикации ИА “Sakhanews” о закупке ГАУ РС (Я) «Поликлиника №1» дорогостоящего автомобиля. В ходе проверки будет дана оценка необходимости приобретения автомобиля с указанными в документации характеристиками для нужд учреждения здравоохранения, соблюдения законодательства о закупках, защите конкуренции и другим вопросам. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Прокуратуры РС(Я)

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