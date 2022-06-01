Прокуратура проверяет информацию о загрязнении ручья Волховский в с. Иенгра

Прокуратура г. Нерюнгри с привлечением специалистов Нерюнгринского комитета государственного экологического надзора, совместно с общественным инспектором Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) организовала проверку по видеоматериалу размещенном на канале «YouTube» о загрязнении ручья Волховский в с. Иенгра.

В рамках проверки осуществлен выезд на место с обследованием акватории водного объекта, зафиксировано визуальное загрязнение ручья, произведен отбор проб воды.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований природоохранного законодательства, законодательства об охране вод и другим вопросам.

По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.