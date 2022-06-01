01.06.2022
17:16
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Экология
Прокуратура проверяет информацию о загрязнении ручья Волховский в с. Иенгра
Прокуратура г. Нерюнгри с привлечением специалистов Нерюнгринского комитета государственного экологического надзора, совместно с общественным инспектором Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) организовала проверку по видеоматериалу размещенном на канале «YouTube» о загрязнении ручья Волховский в с. Иенгра.
В рамках проверки осуществлен выезд на место с обследованием акватории водного объекта, зафиксировано визуальное загрязнение ручья, произведен отбор проб воды.
В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований природоохранного законодательства, законодательства об охране вод и другим вопросам.
По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.
Фото: Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
#нерюнгринский район#Прокуратура проверяет информацию о загрязнении ручья Волховский в с. Иенгра#Прокуратура Республики Саха (Якутия)#республика саха (якутия)#Якутия
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