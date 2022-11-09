09.11.2022
20:35
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Происшествия
Прокуратура проверяет информацию о давке в школе №31
По поручению прокуратуры республики прокуратура г. Якутска организовала проверку по сообщениям информационных ресурсов о нарушении прав детей на обеспечение комфортных условий пребывания в школе № 31 г. Якутска, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об образовании, прав детей при организации обучения и другим вопросам.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, что в якутских соцсетях и мессенджерах распространили видео с давкой в гардеробе школы №31. Управление образования Якутска пообещала принять меры к устранению беспорядка в гардеробе.
Фото: Соцсети
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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