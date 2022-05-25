Прокуратура проверяет факт возгорания на городском полигоне

По поручению прокуратуры республики Якутской природоохранной прокуратурой проводится проверка по факту возгорания на городском полигоне.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами и специализированными организациями требований законодательства о пожарной безопасности, об отходах производства и потребления, санитарно-эпидемиологического законодательства и другим вопросам.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Ход проверки взят прокуратурой республики на контроль.