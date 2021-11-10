10.11.2021
17:06
104
Происшествия
Прокуратура проверяет факт нападения стаи собак на ребенка в Амгинском районе
По поручению прокуратуры республики прокуратура Амгинского района организовала проверку по сообщениям в социальных сетях о нападении на ребенка стаи собак.
Предварительно установлено, что 09.11.2021 в с. Бетюнцы Амгинского района ученик 6 класса возвращаясь со школы, подвергся нападению со стороны стаи собак. Ребенок повреждения не получил.
В ходе проверки прокуратура даст оценку обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан на территории населенного пункта, полноты мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.
По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.
Фото: SAKHALIFE
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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