Прокуратура проверяет факт нападения стаи собак на ребенка в Амгинском районе

По поручению прокуратуры республики прокуратура Амгинского района организовала проверку по сообщениям в социальных сетях о нападении на ребенка стаи собак.

Предварительно установлено, что 09.11.2021 в с. Бетюнцы Амгинского района ученик 6 класса возвращаясь со школы, подвергся нападению со стороны стаи собак. Ребенок повреждения не получил.

В ходе проверки прокуратура даст оценку обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан на территории населенного пункта, полноты мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.