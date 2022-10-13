13.10.2022
17:26
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Происшествия

Прокуратура проверит организатора женского осуохая?

Прокуратура Якутска проведет проверку в отношении руководителя аппарата Общественной палаты РС(Я).

Прокуратура Якутии поручила прокурору города Якутска Антону Николенко провести проверку в отношении руководителя аппарата Общественной палаты РС(Я) Анжелики Андреевой, сообщает тгк Торбозное радио

Поводом для этого стал пост в сети Интернет, призывавший к участию в незаконном массовом публичном мероприятии, которое состоялось 25 сентября в Якутске. 

В ходе так называемого женского Осуохая, за прозвучавшие антивоенные лозунги полиция задержала несколько десятков граждан.

Фото: Соцсети
Источник: тгк Торбозное радио

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