Прокуратура проверит организатора женского осуохая?

Прокуратура Якутска проведет проверку в отношении руководителя аппарата Общественной палаты РС(Я).

Прокуратура Якутии поручила прокурору города Якутска Антону Николенко провести проверку в отношении руководителя аппарата Общественной палаты РС(Я) Анжелики Андреевой, сообщает тгк Торбозное радио.

Поводом для этого стал пост в сети Интернет, призывавший к участию в незаконном массовом публичном мероприятии, которое состоялось 25 сентября в Якутске.

В ходе так называемого женского Осуохая, за прозвучавшие антивоенные лозунги полиция задержала несколько десятков граждан.