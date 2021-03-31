31.03.2021
17:27
554
Происшествия
Прокуратура проверит обстоятельства ужасного происшествия в Якутске
Прокуратура республики организовала проверку по факту падения малолетнего ребенка с 3 этажа одного из многоквартирных домов г. Якутска.
В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установлены причины и условия, способствовавшие
указанному происшествию.
По итогам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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