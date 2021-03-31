Прокуратура проверит обстоятельства ужасного происшествия в Якутске



Прокуратура республики организовала проверку по факту падения малолетнего ребенка с 3 этажа одного из многоквартирных домов г. Якутска. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установлены причины и условия, способствовавшие

указанному происшествию. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. В центре Якутска из окна выпал ребенок

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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