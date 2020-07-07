Прокуратура проверила секретное кладбище в Якутске

SakhaLife.ru.

По поручению прокуратуры республики прокуратура Якутска организовала проверку по сообщениям средств массовой информации об обнаружении около кладбища в районе Птицефабрики столицы Якутии пяти несанкционированных захоронений.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению Окружной администрацией ГО «город Якутск» и муниципальным унитарным предприятием «Ритуал» требований законодательства о погребении и похоронном деле, обеспечению контроля за захоронениями.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки взяты прокуратурой республики на контроль.

На контроле прокуратуры республики также находится процессуальная проверка, проводимая следственными органами в порядке ст.144-145 УПК РФ по указанным фактам.