Прокуратура проверила МУПы Якутии

Органами прокуратуры Якутии проведена проверка соответствия требованиям федерального законодательства деятельности муниципальных унитарных предприятий.

Установлено, что на территории республики расположено 146 действующих предприятий указанной формы, в том числе в сфере ЖКХ- 42, аптеки -18, сельское хозяйство – 17; строительство – 15; транспорт – 12, торговля – 6; типографии – 5, и иные.

По результатам их проверки выявлены факты противоправных действий со стороны руководителей предприятий.

К примеру, проверка прокуратуры г. Якутска установила факты незаконного участия руководителя одного из муниципальных унитарных предприятий в предпринимательской деятельности, систематического заключения им с коммерческими организациями сделок в условиях заинтересованности, незаконного получения дохода. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. В настоящее время ведется доследственная проверка.

Противоправные действия со стороны руководства муниципального унитарного предприятия, выразившиеся в незаконных денежных выплатах выявлены прокуратурой г. Удачного. По материалам прокурорской проверки возбуждено 2 уголовных дела по ч.1 ст.293 и ч.4 ст.160 УК РФ, по которым на данном этапе ведется следствие.

В Усть-Алданском районе прокуратура установила факт осуществления руководителем муниципального предприятия в нарушение закона деятельности по руководству еще и муниципальным бюджетным учреждением. Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой Хангаласского района.

Установлены нарушения по ненадлежащему оформлению и использованию муниципального имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями. К примеру, в Булунском районе в жилом помещении, находящимся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия, в отсутствие законных оснований, при наличии в собственности другого жилья проживает бывший директор предприятия, который уволен в 2014 г. В Среднеколымском районе установлен факт утери автомашины Урал-5557, что явилось основанием для направления материалов проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. В Мирнинском районе установлены нарушения законодательства о защите конкуренции, выразившиеся в предоставлении имущества предприятия коммерческим организациям без проведения торгов и т.д.

По всем фактам выявленных нарушений приняты меры прокурорского реагирования, полное устранение нарушений находится на контроле.