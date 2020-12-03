Прокуратура проверила аптеки

Органами прокуратуры республики продолжается проведение проверочных мероприятий исполнения хозяйствующими субъектами законодательства при обеспечении лекарственными препаратами.

На данном этапе по выявленным нарушениям закона принято порядка 80 актов прокурорского реагирования, в том числе возбуждено более 30 дел об административных правонарушениях.

По результатам проведенных проверок повсеместно прокурорами выявлены факты необеспечения наличия в аптеках минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, в т.ч. умифеновира, ибупрофена, парацетамола, ацетилсалициловой кислоты и т.д., а также в ряде случаев завышения цен на них.

Так, в ходе проверки проведенной в аптечных организациях города, установлены факты нарушения лицензионных условий, отсутствия медикаментов, включенных в минимальный ассортимент, несоблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, нарушения условий хранения лекарств и др.

В связи с этим принят комплекс мер прокурорского реагирования, в т.ч. в отношении виновных лиц возбуждено 9 административных производств.

К примеру, в ходе проверки прокуратурой одной из аптек города установлено отсутствие лекарств по 14 наименованиям из минимального перечня лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи,– ранитидин, фамотидин, висмута трикалия дицитрат, аскорбиновая кислота, гидрохлоротиазид, спиронолактон, атенолол, осельтомавир, умифеновир, парацетамол суппозитории ректальные и т.д.

По указанным фактам в отношении директора общества возбуждено административное дело по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении.

Проверки в рассматриваемой сфере продолжаются.