Прокуратура провела проверку по факту гибели ребенка в Якутии

Прокуратура Алданского района провела проверку по факту гибели ребенка в результате схода на него снега с крыши 4-хквартирного жилого дома.

Установлено, что указанный жилой дом в 2006 году распоряжением главы МО «Алданский район» передан в собственность МО «Поселок Нижний Куранах», которым в нарушение требований действующего законодательства содержание общего имущества дома не осуществлялось, меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан не принимались, своевременная уборка снега с крыши не производилась.

Прокуратура внесла в связи с этим в адрес главы муниципального образования представление. В отношении ответственного должностного лица и администрации муниципалитета как юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений).

Кроме того, прокуратурой района проверка соблюдения требований действующего законодательства со стороны органов местного самоуправления и управляющих организаций проведена в муниципальных образованиях «Город Алдан», «Город Томмот» и «Поселок Ленинский». По результатам проверки выявлены многочисленные нарушения при содержании муниципального жилищного фонда, в связи с чем внесено 9 представлений, возбуждено 10 дел об административных правонарушениях.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении и контроле.