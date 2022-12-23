Прокуратура провела проверку: Массовое отравление детей произошло из-за кишечных палочек в блюде и не только…

О результатах проверки по публикации на сайте ИА «SakhaLife» «ЧП: В «Ленском крае» массово заболели дети»

По поручению прокуратуры республики прокуратура Хангаласского района по публикации на сайте ИА «SakhaLife» провела проверку информации о массовом заболевании детей в с. Чапаево Хангаласского района.

Установлено, что в период с 04 по 06 ноября 2022 года 79 учащихся одной из школ г. Якутска находились на образовательной сессии в Малой академии наук Республики Саха (Якутия).

06.11.2022 к фельдшеру с жалобами на состояние здоровья, в том числе рвоту, диарею, слабость, головную боль, насморк обратилось 19 детей.

В ходе проверки с сотрудниками территориального отдела Роспотребнадзора в Республике Саха (Якутия), по результатам отобранных проб в 7 пробах работников учреждения выявлен норовирус.

Выявлены нарушения:

в части отсутствия у повара санитарно-гигиенической аттестации, в пробе одного из готовых блюд установлены недопустимые нормы E.coli и бактерий группы кишечных палочек, результаты лабораторных исследований питьевой воды системы внутреннего водопровода показали наличие общих колиформных бактерий, вода не отвечает гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, установлены иные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

По результатам проверки прокуратура внесла ректору Малой академии наук Республики Саха (Якутия) представление, он по постановлению прокуратуры также привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий).