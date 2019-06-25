Прокуратура против мэрии Якутска

Прокуратура города Якутска провела проверку по обращению законного представителя инвалида 2 группы о нарушении ее жилищных прав.

Установлено, что женщина является недееспособной, в ноябре 2016 года признана малоимущей и поставлена на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении, а также поставлена на учет граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилого помещения, в связи с заболеванием, входящим в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 № 378.

В нарушение Жилищного кодекса Российской Федерации до настоящего времени женщине жилое помещение не предоставлено.

В связи с бездействием Окружной администрации г. Якутска прокуратура города обратилась в суд в интересах инвалида 2 группы с иском об обязании Окружной администрации предоставить ей благоустроенное жилое помещение по договору социального найма, общей площадью не менее нормы предоставления, отвечающее санитарным и техническим требованиям.

Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.