Прокуратура приняла меры по ненадлежащему содержанию автомобильных дорог

Прокуратура Алданского района с привлечением сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Алданскому району провела проверку соблюдения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

Установлено, что в нарушение требований закона ряд автомобильных дорог, расположенных на территории городов Алдан и Томмот, поселков Ленинский и Нижний Куранах не отвечают установленным требованиям в связи с наличием многочисленных дефектов дорожного покрытия.

В целях устранения нарушений прокуратура внесла главам муниципалитетов представления, а также возбудила в отношении ответственных должностных лиц дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования администрациями приняты меры по устранению нарушений, виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафов.