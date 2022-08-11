11.08.2022
12:50
58

Судебная хроника

Прокуратура приняла меры по ненадлежащему содержанию автомобильных дорог

Прокуратура Алданского района с привлечением сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Алданскому району провела проверку соблюдения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

Установлено, что в нарушение требований закона ряд автомобильных дорог, расположенных на территории городов Алдан и Томмот, поселков Ленинский и Нижний Куранах не отвечают установленным требованиям в связи с наличием многочисленных дефектов дорожного покрытия.

  В целях устранения нарушений прокуратура внесла главам муниципалитетов представления, а также возбудила в отношении ответственных должностных лиц дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

  По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования администрациями приняты меры по устранению нарушений, виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафов.

Фото: пресс-службы
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх