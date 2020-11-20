Прокуратура потребовала у мэрии Якутска новое здание для коррекционной школы

Прокуратура г. Якутска приняла меры по защите прав детей, обучающихся в коррекционной школе № 4.

По поручению и.о. прокурора республики Иванова А.Л. прокуратурой города Якутска проводится проверка соблюдения прав детей на обеспечение их безопасности при организации образовательного процесса в МОКУ «Специальная коррекционная общеобразовательная школа № 4».

В ходе проверки исполняющим обязанности прокурора города Якутска Шульженко М.А. совместно с комиссией Окружной администрации города Якутска 16.11.2020 осуществлен выезд в образовательное учреждение. Осмотрено техническое состояние здания школы, истребована техническая документация, опрошены должностные лица, родители детей и т.д.

По выявленным нарушениям закона, прав детей, нуждающихся в особой заботе государства прокуратурой города направлено в суд исковое заявление о возложении на Окружную администрацию г. Якутска, МКУ «Управление образования» ГО «город Якутск» обязанности обеспечить безопасные условия для детей, а также принять меры по обеспечению их обучения в здании, отвечающим требованиям действующего законодательства (путем строительства, приобретения иного здания или другим способом в соответствии с компетенцией).

Кроме того, прокуратурой города инициировано возбуждение в отношении ответственных лиц административных производств по ч. 1 ст. 20.4 (нарушение требований пожарной безопасности), ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей), а также в адрес Окружной администрации г. Якутска и образовательной организации внесены представления об устранении нарушений закона.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении и контроле прокуратуры республики.