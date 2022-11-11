Прокуратура поставила проблемные вопросы на совещании главы Якутии

На совместном совещании главы Республики Саха (Якутия) и прокуратуры Республики Саха (Якутия) обсуждены вопросы реализации мероприятий национальных проектов и прохождения отопительного сезона, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Под председательством главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и прокурора Республики Саха (Якутия) Максима Попова состоялось совместное совещание по вопросам исполнения на территории региона мероприятий национальных проектов и прохождения отопительного периода. На совещании прокуратурой поставлены проблемные вопросы низкого освоения бюджетных средств при реализации мероприятий национальных проектов, сообщено об отсутствии должного контроля со стороны уполномоченных министерств и ведомств, что явилось основанием для принятия прокуратурой республики мер реагирования.

Поставлены вопросы ответственности за нарушение сроков ввода в эксплуатацию ряда объектов образования, рисках неисполнения в установленный срок иных контрактов, в частности по строительству спортивного комплекса в с. Борогонцы Усть-Алданского района.

Обсуждены с учетом представленных прокуратурой данных ход и сроки исполнения мероприятий национальных проектов «Жилье и городская среда», «Здравоохранение». С учетом особых климатических условий республики на совещании рассмотрены вопросы подготовки и прохождения отопительного сезона. Отмечено о нарушениях при получении муниципальными образованиями паспортов готовности, наличия на местах достаточного объема топлива.

Сообщено о наличии угрозы в связи с значительным количеством бесхозяйных объектов коммунального комплекса, в отношении которых ввиду отсутствия собственника не обеспечивается надлежащее обслуживание. Доведена информация о наличии задолженности по коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями у бюджетных организаций.

С учетом представленных данных обсуждены вопросы увеличения числа аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса, подавляющее большинство которых зарегистрировано на объектах электроэнергетики и др.

По итогам обсуждения выработаны решения с определением конкретных мероприятий по обеспечению надлежащей реализации мероприятий национальных проектов и прохождения на территории региона отопительного сезона, исполнение которых взято на контроль. Главой Якутии объявлен выговор министру строительства республики, устные замечания заместителям председателя правительства региона, курирующим вопросы образования, строительства и здравоохранения.