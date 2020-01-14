Прокуратура помогла работникам акционерного общества получить зарплату

Прокуратура Амгинского района Якутии провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда.

Установлено, что в нарушение Трудового кодекса Российской Федерации акционерное общество «Амгинский» имеет задолженность по выплате заработной платы перед работниками в сумме свыше 3,4 млн.рублей.

В целях защиты трудовых прав граждан прокуратура приняла комплекс мер реагирования, в том числе обратилась в интересах работников в суд, внесла в адрес руководителя организации представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

По результатам рассмотрения заявлений прокурора, его представления об устранении нарушений закона задолженность по оплате труда перед работниками погашена в полном объеме, их права восстановлены. Административный материал находится на рассмотрении и контроле прокуратуры.