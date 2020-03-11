Прокуратура помогла пожилому якутянину

В прокуратуру Верхнеколымского района Якутии обратился пожилой мужчина о защите его пенсионных прав.

Прокуратура провела проверку и установила, что летом 2019 года заявитель обратился в территориальное подразделение Управления Пенсионного фонда России по вопросу перевода его со страховой пенсии по инвалидности на страховую пенсию по старости, представив необходимый пакет документов.

Однако, в результате нарушения порядка оказания государственной услуги, письменное заявление у гражданина не получено, в связи с чем, факт его обращения в пенсионный орган не зафиксирован, услуга не оказана.

В связи с этим, прокурор внес в адрес руководителя территориального подразделения Управления Пенсионного фонда России представление.

В результате вмешательства прокуратуры пожилому мужчине с августа 2019 года назначена пенсия по старости, ему с указанной даты по март 2020 года проведен перерасчет сумм пенсионных выплат.

Сотрудник пенсионного органа, нарушивший порядок оказания государственной услуги, привлечен к дисциплинарной ответственности.