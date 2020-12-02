Прокуратура подала в суд на минэкологии Якутии

Якутская природоохранная прокуратура провела проверку полноты, своевременности и эффективности осуществления Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) переданных Российской Федерации полномочий в области лесных отношений.

Установлено, что в нарушение требований Лесного кодекса РФ, иных нормативных актов на землях лесного фонда 18 лесничеств (Амгинского, Верхневилюйского, Верхоянского, Вилюйского, Горного, Индигирского, Колымского, Мирнинского, Намского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Сангарского, Сунтарского, Томпонского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Хангаласского, Якутского) последнее лесоустройство проведено более 20 лет назад.

Непроведение своевременных работ по лесоустройству препятствует надлежащему планированию и реализации мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, что может привести к ухудшению состояния лесов, а также к ухудшению условий обитания объектов животного мира.

В целях устранения допущенных нарушений лесного законодательства природоохранный прокурор внес в адрес министра экологии республики представление, по результатам рассмотрения которого конкретных результативных действий, направленных на организацию проведения лесоустройства, не принято.

Природоохранный прокурор обратился в связи с этим в Якутский городской суд с административным исковым заявлением о признании незаконным бездействия Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, выразившегося в непроведении повторной таксации лесов, расположенных на землях лесного фонда 18 лесничеств на общей площади 163 403,32 тыс. га, с одновременным проектированием мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, и возложении обязанности принять меры по устранению нарушений закона.

Решением Якутского городского суда административные исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены.

Судебное решение в законную силу не вступило.