Прокуратура подала в суд на администрацию Чокурдаха

Прокуратура Аллаиховского района Якутии по обращениям граждан провела проверку исполнения администрацией МО «Поселок Чокурдах» мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, полномочий по их отлову и содержанию.

Установлено, что в нарушение требований нормативных актов, при передаче муниципалитету отдельных государственных полномочий в названной сфере, администрацией поселка работа по отлову безнадзорных животных и их содержанию в соответствии с установленными требованиями надлежащим образом не проводится. В муниципалитете в качестве пункта передержки используется ветхое заброшенное здание, не подключенное к системам коммунального комплекса, отсутствуют договоры со специализированной организацией на отлов безнадзорных животных, учреждением ветеринарии по вопросам осмотра и лечения отловленных животных.

Прокуратура внесла в адрес главы муниципального образования представление, по результатам рассмотрения которого надлежащие меры, направленные на устранение нарушений закона, не приняты.

Прокуратура обратилась в связи с этим в суд о признании бездействия администрации МО «Поселок Чокурдах» незаконным и возложении обязанности устранить допущенные нарушения.

Суд рассмотрел и удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.