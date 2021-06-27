27.06.2021
12:18
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Происшествия

Прокуратура по факту разлива нефтепродуктов в Мирнинском районе

SakhaLife.ru.

Органами прокуратуры республики продолжается проверка по факту разлива нефтепродуктов, произошедшего 25.06.2021 в районе каскада Вилюйской ГЭС в Мирнинском районе.

Как сообщалось ранее, предварительно разлив произошел в результате переполнения  масляной ловушки бака аварийного слива масла ГЭС-2 вследствие короткого замыкания трансформатора. На место выезжал прокурор г. Мирного.

На данном этапе к проверке привлечены специалисты региональных Управлений Росприроднадзора, Росрыболовства и Ростехнадзора.

Дается оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, об опасных производственных объектах, причинам и условиям нанесения вреда водным биоресурсам в результате разлива нефтепродуктов.  Производится расчет площади разлива и причиненного ущерба.

Прокурорами также проверяется работа контролирующих органов по обеспечению надзора за надлежащей деятельностью гидроэлектростанции. 

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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