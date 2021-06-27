Прокуратура по факту разлива нефтепродуктов в Мирнинском районе

SakhaLife.ru.

Органами прокуратуры республики продолжается проверка по факту разлива нефтепродуктов, произошедшего 25.06.2021 в районе каскада Вилюйской ГЭС в Мирнинском районе.

Как сообщалось ранее, предварительно разлив произошел в результате переполнения масляной ловушки бака аварийного слива масла ГЭС-2 вследствие короткого замыкания трансформатора. На место выезжал прокурор г. Мирного.

На данном этапе к проверке привлечены специалисты региональных Управлений Росприроднадзора, Росрыболовства и Ростехнадзора.

Дается оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, об опасных производственных объектах, причинам и условиям нанесения вреда водным биоресурсам в результате разлива нефтепродуктов. Производится расчет площади разлива и причиненного ущерба.

Прокурорами также проверяется работа контролирующих органов по обеспечению надзора за надлежащей деятельностью гидроэлектростанции.

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.