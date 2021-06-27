Прокуратура по факту разлива нефтепродуктов в Мирнинском районе
Органами прокуратуры республики продолжается проверка по факту разлива нефтепродуктов, произошедшего 25.06.2021 в районе каскада Вилюйской ГЭС в Мирнинском районе.
Как сообщалось ранее, предварительно разлив произошел в результате переполнения масляной ловушки бака аварийного слива масла ГЭС-2 вследствие короткого замыкания трансформатора. На место выезжал прокурор г. Мирного.
На данном этапе к проверке привлечены специалисты региональных Управлений Росприроднадзора, Росрыболовства и Ростехнадзора.
Дается оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, об опасных производственных объектах, причинам и условиям нанесения вреда водным биоресурсам в результате разлива нефтепродуктов. Производится расчет площади разлива и причиненного ущерба.
Прокурорами также проверяется работа контролирующих органов по обеспечению надзора за надлежащей деятельностью гидроэлектростанции.
По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
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