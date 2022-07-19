Прокуратура отреагировала на сообщения о нарушении прав жителей при ремонте дороги

По поручению прокуратуры республики прокуратура г. Якутска организовала проверку по сообщениям информационных ресурсов о нарушении прав граждан и требований закона при производстве ремонта дороги по ул. Н. Антонова г. Якутска. На место выезжал прокурор г. Якутска Николенко А.Н.

В ходе выезда установлено, что ремонт дорожного полотна ведется с нарушением норм безопасности. В частности, отсутствует надлежащее ограждение ям и канав, вырытых при ремонте и реконструкции сетей подземных коммуникаций, имеют место факты необеспечения участков работ временными дорожными знаками.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о дорожной деятельности, принятию мер по обеспечению безопасных условий при проведении ремонтных работ и другим вопросам. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.