Резонанс: Прокуратура отреагировала на разрушение памятника в Якутске

Прокуратура Якутска провела проверку по сообщениям информационных ресурсов о нарушениях обязательных требований по сохранению и содержанию объекта культурного наследия «Памятник великому землепроходцу Семену Дежневу и его жене Абакаяде».

При осмотре объекта культурного наследия, установлено частичное разрушение плиточного слоя, разрушение фундамента левой колонны, расположенной со стороны ул. Кирова, лестничный марш частично разрушен, имеет сколы.

Установлено, что ненадлежащее состояние памятника стало возможным в результате непринятия со стороны Окружной администрации «город Якутск» мер по его надлежащему содержанию. Объект культурного наследия по настоящее время в муниципальную собственность не принят.

В целях устранения нарушений, обеспечения надлежащего содержания памятника прокуратура внесла представление главе городского округа «город Якутск».

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении и контроле.