Прокуратура отреагировала на проблемы с питьевой водой в Ленском районе

Объекты водоснабжения в Ленском районе, находящиеся в пос. Пеледуй, и пос. Витим эксплуатировались ООО «Теплостройкомплекс», ООО «ЖКХ Витим» без организованных в соответствии с требованиями СанПиНа. В помещениях скважин требуется проведение текущего и косметического ремонта.

В нарушение Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» медицинское обследование, вакцинация против вирусного гепатита А, а также гигиеническая аттестация работников, связанных с водоподготовкой и водообеспечением на предприятиях, не проводились.

При проверке деятельности органов местного самоуправления, установлено, что администрацией муниципального образования «Толонский наслег» Ленского района полномочия по организации обеспечения населения качественной питьевой водой должным образом не организованы.

В целях устранения нарушений прокуратура района внесла в адрес директоров ООО «ЖКХ Витим», ООО «Теплостройкомплекс», главы МО «Толонский наслег» представления. Акты прокурорского реагирования рассмотрены, удовлетворены. Муниципальному образованию «Толонский наслег» из бюджета МО «Ленский район» выделено 2 000 000 рублей на организацию мероприятий по обеспечению населения качественной питьевой водой.

Кроме того, прокуратурой инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности по ст. 6.3 (нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ст. 6.5 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде), ч.2 ст. 8.42 КоАП РФ (использование территории третьего пояса зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением санитарно-эпидемиологических требований), по результатам рассмотрения которых назначены административные штрафы на сумму общую 85 000 рублей.