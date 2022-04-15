Прокуратура отреагировала на фото в соцсетях о растаявшем асфальте в Хандыге

Фотография разбитого асфальта в Хандыге сегодня обошла якутские соцсети и мессенджеры. Растаял снег и вместе с ним асфальт на дороге, сообщалось в подписи.

Как стало известно, по поручению прокуратуры республики прокуратура Томпонского района организовала проверку по сообщениям в информационных ресурсах о дефектах нового дорожного полотна в п.Хандыга Томпонского района.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства об автомобильных дорогах, надлежащему исполнению требований муниципального контракта, действиям (бездействию) уполномоченных должностных лиц по приёмке выполненных работ и другим вопросам. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. Итоги проверки на контроле прокуратуры республики, сообщает пресс-служба ведомства.