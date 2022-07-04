04.07.2022
15:55
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Происшествия

В Борогонцах пострадали 14 граждан — прокуратура

Об организации проверки по факту причинения вреда здоровью гражданам в результате падения конструкций в с. Борогонцы Усть-Алданского района

По поручению прокуратуры республики прокуратура Усть-Алданского района организовала проверку по сообщению о причинении вреда здоровью гражданам в результате падения из-за ураганного ветра конструкций, установленных на стадионе «Майа5атта Бэрт Хара», расположенном в с. Борогонцы Усть-Алданского района.

На место выехал прокурор Усть-Алданского района.

По предварительной информации пострадало 14 граждан, им оказывается медицинская помощь.

В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям, способствовавшим причинению вреда здоровью граждан, обеспечению качества и безопасности выполненных работ по оборудованию стадиона, в том числе при установке конструкций и другим вопросам.

По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

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Фото: Официального телеграм-канала прокуратуры Республики Саха (Якутия)
Источник: Официальный телеграм-канал прокуратуры Республики Саха (Якутия)

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